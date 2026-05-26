নবীগঞ্জে শিশু ধর্ষণ, প্রধান অভিযুক্তকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুকে (৯) মুখে গামছা বেঁধে ধর্ষণের ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত আফরোজ মিয়াকে (৩৫) আটক করেছে পুলিশ। উপজেলার একটি গ্রামে গতকাল সোমবার রাতে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে প্রথমে গণপিটুনি দেয়। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, গত রোববার বিকেলে ওই শিশু বাড়ির কাছের দোকানে যাচ্ছিল। পথে আফরোজ মিয়া ও তাঁর এক সহযোগী শিশুটির মুখে গামছা বেঁধে পাশের একটি নির্জন বাঁশঝাড়ে নিয়ে ধর্ষণ করেন। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালিয়ে যান। পরদিন শিশুটিকে প্রথমে নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এদিকে ঘটনার পর থেকেই পলাতক থাকা আফরোজ মিয়াকে গতকাল রাতে পাশের বাহুবল উপজেলার দিগম্বর বাজারে পেয়ে আটক করেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। পরে তাঁকে নবীগঞ্জে নিলে স্থানীয় বাসিন্দারা গণপিটুনি দেন। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানা-পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে।
নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোনায়েম মিয়া বলেন, শিশু ধর্ষণের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত আফরোজ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি চলছে।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে ৬ ও ১০ মাস বয়সী দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ জন হয়েছে। তবে কয়েক দিন ধরে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমে আসার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ধানমন্ডির বাসায় কোরবানির গরু পৌঁছে দেওয়ার পর দাম পরিশোধ করলেন ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান। গ্রামের কৃষকের খামারে লালন-পালন করা গরুটির দাম ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। সঙ্গে একটি খাসি কিনেছেন ২৫ হাজার টাকায়। হাটের ভিড়, পরিবহনের ঝামেলা কিংবা দালালের বাড়তি খরচ ছাড়াই সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পশু কিনে...২ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) যাচাইয়ে জাল সনদের প্রমাণ পাওয়ায় দেশের ১৪১ জন মাদ্রাসাশিক্ষকের এমপিও সুবিধা বাতিল করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাঁদের মধ্যে ৬০ জনই গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় কর্মরত।২ ঘণ্টা আগে
ভোর গড়াতেই চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির কাজিরহাট বাজার জেগে ওঠে আগুনের লাল আভায়। বাজারের এককোণে টিনশেডের ছোট্ট কামারের দোকানে তখন হাতুড়ির ছন্দময় শব্দ টাং! টাং! টাং! আগুনে লাল হয়ে ওঠা লোহাকে পিটিয়ে দা বানানো হচ্ছে, কোথাও তৈরি হচ্ছে বঁটি, আবার কোনো কোণে চলছে পুরোনো কৃষি সরঞ্জামে নতুন প্রাণ ফেরানোর চেষ্টা।২ ঘণ্টা আগে