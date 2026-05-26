কাজী নজরুলের সুর কোনো দেশের সুরের সঙ্গে মেলানো যায় না: টুকু

কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি, যাঁর কবিতা ও সুর অন্য কোনো দেশের কবিতা ও সুরের সঙ্গে মেলানো যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি অডিটরিয়ামে গতকাল সোমবার রাতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এই মন্তব্য করেছেন।
ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ‘নজরুল ইসলামকে আমাদের যেভাবে বোঝা দরকার ও তাঁকে নিয়ে যেভাবে আলোচনা করা দরকার, সেটা আমার মনে হয় কখনো হয়নি, আমরা করিওনি। সে জন্য বাংলাদেশের জাতীয় কবি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা ও বোঝা উচিত।’
সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
