Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

কাজী নজরুলের সুর কোনো দেশের সুরের সঙ্গে মেলানো যায় না: টুকু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ০৯: ২৭
কাজী নজরুলের সুর কোনো দেশের সুরের সঙ্গে মেলানো যায় না: টুকু
জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি, যাঁর কবিতা ও সুর অন্য কোনো দেশের কবিতা ও সুরের সঙ্গে মেলানো যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি অডিটরিয়ামে গতকাল সোমবার রাতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এই মন্তব্য করেছেন।

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ‘নজরুল ইসলামকে আমাদের যেভাবে বোঝা দরকার ও তাঁকে নিয়ে যেভাবে আলোচনা করা দরকার, সেটা আমার মনে হয় কখনো হয়নি, আমরা করিওনি। সে জন্য বাংলাদেশের জাতীয় কবি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা ও বোঝা উচিত।’

সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জজাতীয় কবিকাজী নজরুল ইসলামজেলা প্রশাসকরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত