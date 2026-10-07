Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

অগ্রণী ব্যাংকের কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ, ৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ২৪
অগ্রণী ব্যাংকের কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ, ৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার অগ্রণী ব্যাংক শাখায় গ্রাহকের কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে ব্যাংক থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরান হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন অগ্রণী ব্যাংকের শ্রীনগর শাখার ব্যবস্থাপক শরীফউদ্দিন (৩৯), সাবেক ক্যাশ অফিসার মো. জিন্নাহ হোসেন (৩৪), বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী রঞ্জু আহমেদ (৩০), বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী আব্দুল হাই (৪২) এবং ব্যাংকটির দীঘিরপাড় শাখার ব্যবস্থাপক রেজাউল হক (৪২)।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরান জানান, ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি দল অগ্রণী ব্যাংকের শ্রীনগর শাখা কার্যালয়ে তদন্ত কার্যক্রম চালায়। তদন্ত শেষে আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ওই পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের শ্রীনগর বাজার শাখায় শত শত গ্রাহকের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে লাপাত্তা হন সিনিয়র সহকারী ম্যানেজার শরীফুজ্জামান সোহাগ। পরে শরীফুজ্জামান সোহাগকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দেয়।

বিষয়:

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