হত্যা মামলায় মুন্সিগঞ্জের সাবেক এমপি বিপ্লবের ৭ দিনের রিমান্ডে

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দিনমজুর রিয়াজুল ফরাজি (৩৫) হত্যা মামলায় মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লবের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আজ মঙ্গলবার সকালে মুন্সিগঞ্জ সদর আমলি আদালতে সাবেক সংসদ সদস্য বিপ্লবকে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শিপন আহমেদ। শুনানি শেষে আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মানিক দাস সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালত পুলিশের পরিদর্শক কামরুল হাসান।
এর আগে গত ২২ জুন দিবাগত রাত ১০টার দিকে ঢাকার মণিপুরিপাড়ার একটি আবাসিক ভবন থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ফয়সাল বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করে। পরে গত ১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গুলিবিদ্ধ হয়ে আরেক শ্রমিক সজল হত্যা মামলায় তাঁকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। ওই মামলায় দুই দফায় ১২ দিনের রিমান্ড শেষে তাঁকে ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।
গত বছরের জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পতনের আগের দিন ৪ আগস্ট মুন্সিগঞ্জ শহরের থানারপুর কৃষি ব্যাংক এলাকায় ব্যাপক সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হয়ে দিনমজুর রিয়াজুলসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত হন প্রায় দেড় শতাধিক। ওই ঘটনায় মামলায় আসামি করা হয় মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লবকে। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।
