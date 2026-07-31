Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে ইশরাক: মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের স্থান সংরক্ষণে উদ্যোগ নেবে সরকার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে ইশরাক: মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের স্থান সংরক্ষণে উদ্যোগ নেবে সরকার
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের ঐতিহাসিক স্থানগুলো সংরক্ষণ করে সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাস নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আজ শুক্রবার মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ফুলহার গ্রামের ধরলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত একটি স্থান পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ইশরাক হোসেন বলেন, ‘সৈয়দপুর গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এসব স্থানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংরক্ষণ, নথিভুক্তকরণ এবং স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে মন্ত্রণালয়।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম, এমনকি ২০২৪-এর রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানও মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শকে ধারণ করেই পরিচালিত হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রূম্পা ঘোষ, শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিছুর রহমান, সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দীন এবং বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী উপজেলার মধুপুর জামিয়া হালিমিয়া মাদ্রাসায় মধুপুরের পীর আব্দুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমুন্সিগঞ্জ সদরজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধপ্রতিমন্ত্রীইশরাক হোসেন
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