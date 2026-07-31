Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

কবুতরের বাচ্চা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
কবুতরের বাচ্চা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

পঞ্চগড় সদর উপজেলায় কবুতরের বাচ্চা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পঞ্চগড় সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মো. শহিদুল ইসলাম (৪২)। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে ছয় বছর বয়সী ওই শিশুকে কবুতরের বাচ্চা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নিজের ঘরে ডেকে নেন অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম। পরে ঘরের ভেতর শিশুটির মুখ চেপে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি। এ সময় শিশুটি চিৎকার করে এবং ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে সে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে বিষয়টি জানায়। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা শিশুটিকে আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেস জানান, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলমান রয়েছে।

বিষয়:

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