মুন্সিগঞ্জে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ রোববার (২৮ জুন) দুপুর ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত উপজেলার ভাটেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন ও সংরক্ষণের দায়ে ভাই ভাই জেনারেল স্টোরেজের মালিক কামরুল ইসলামকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া দোকানে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় আরিয়ান ট্রেডার্সের মালিক মোজাম্মেল মোল্লাকে দুই হাজার টাকা ও একই অপরাধে দেলোয়ার স্টোরের মালিক মোস্তাকিম মোল্লাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করে উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক ফারহানা খান ও গজারিয়া থানা-পুলিশের একটি দল।
ভোক্তা-অধিকার মুন্সিগঞ্জের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ জানান, ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা ও বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ ধরনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং ও সচেতনতামূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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