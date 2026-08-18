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রায়গঞ্জে অনুমোদনহীন দুই বেকারিকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
রায়গঞ্জে অনুমোদনহীন দুই বেকারিকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা
রায়গঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনুমোদন ছাড়া খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিক্রির দায়ে দুটি বেকারিকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনুমোদন ছাড়া খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিক্রির দায়ে দুটি বেকারিকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সলঙ্গা বাজারে অভিযানটি পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ।

প্রতিষ্ঠান দুটি হলো মতি বেকারি অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি ও আলমিন ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি। সিরাজগঞ্জের ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায়, অভিযানে দুটি বেকারিতেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, উৎপাদিত পণ্যে প্রয়োজনীয় লেবেল ছিল না এবং ব্রেড, কেক ও বিস্কুট উৎপাদনে বিএসটিআইয়ের অনুমোদনও নেওয়া হয়নি। এসব অনিয়মে মতি বেকারি অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপক মো. হিরা সরদারকে ৫০ হাজার টাকা ও আলমিন ব্রেড অ্যান্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরির মালিক মো. জিল্লুর রহমান সরকারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে একই দিনে জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল ও পাঁচলিয়া বাজারে ডিম, কাঁচা মরিচসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর, মজুত ও সরবরাহ পরিস্থিতিও তদারকি করা হয়।

অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, বেকারি মালিক সমিতির নেতারা এবং র‍্যাব-১২ ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

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