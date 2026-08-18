Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় গণপিটুনিতে শিশু অপহরণকারী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় গণপিটুনিতে শিশু অপহরণকারী নিহত
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে গণপিটুনিতে রাজু (২৬) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর রায়েরমহল বাজারের বড় মসজিদের কাছে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত রাজু ফুলতলা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের নজরুল বিশ্বাসের ছেলে।

নগরীর আড়ংঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হালিমুর রহমান গণপিটুনিতে নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

আড়ংঘাটা থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) ফেরদাউস জানান, বেলা পৌঁনে ২টার দিকে রাজু নগরীর রায়েরমহল বাজারের বড় মসজিদের পাশের বাসিন্দা হাসান গাজীর মেয়েকে (৪) অপহরণের চেষ্টা করে।

এ সময় স্থানীয়রা তাঁকে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে আড়ংঘাটা থানা-পুলিশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

ডিউটি অফিসার এসআই ফেরদাউস বলেন, এ ঘটনায় মামলা হবে।

বিষয়:

নিহতখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরঅপহরণশিশু
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