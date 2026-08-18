হানি ট্র্যাপে ফেলে অর্থ আদায়, শ্রীপুরে তিন কলেজশিক্ষার্থীসহ আটক ৪

কখনো প্রেমের অভিনয় বা ইঙ্গিত, কখনো আবার বিপদে পড়ার অভিনয় করে কৌশলে তাঁরা যুবকদের ডেকে নিতেন নিরালায়। এরপর মোবাইলে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে শুরু হতো ব্ল্যাকমেলিং। আর এ কাজে তাঁরা প্রায়ই সহকারী হিসেবে ব্যবহার করতেন অন্য যুবকদের। আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি গ্রাম থেকে এই অপরাধে জড়িত তিন কলেজশিক্ষার্থীসহ চারজনকে আটক করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের কেওয়া পশ্চিমখণ্ড গ্রামের জান্নাতুল ফেরদৌস মারিয়া (১৭), মারিয়া আক্তার রিতু (১৭) ও মাহবুব (২০)। তাঁরা তিনজনই মাওনা পিয়ার আলী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী। আরেকজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
কথা হয় ভুক্তভোগী মনির হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘রাস্তা থেকে সুকৌশলে আমাকে তুলে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে। এরপর চালায় শারীরিক নির্যাতন। পায়ের নখ, হাঁটু, হাতের নখে আঘাত করতে করতে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে। টাকা না দেওয়া পর্যন্ত চলে অমানুষিক নির্যাতন। টাকা দিয়ে মুক্তি মেলে। এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে এমন ফাঁদে ফেলছে অনেককেই।’
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাজাহারুল ইসলাম বলেন, জাতীয় জরুরি পরিসেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। স্থানীয় জনতা তাঁদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, চক্রটি এর আগেও হানি ট্র্যাপে ফেলে অনেক মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, হানি ট্র্যাপের অভিযোগে চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। চক্রটি এর আগেও বেশ কয়েকজনকে হানি ট্র্যাপে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
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