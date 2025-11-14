Ajker Patrika

মুন্সিগঞ্জে কিশোর গুলিবিদ্ধ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে এক কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলিতে গুরুতর আহত হয় নাজাত মোল্লা (১৭) নামের ওই কিশোর।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য নাজাতকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে জানান জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এ এস এম ফেরদৌস।

গুলিবিদ্ধ নাজাত মোল্লা সদর উপজেলার পূর্ব মাকহাটী গ্রামের দুইখ্যা মোল্লার ছেলে

নাজাত জানায়, স্কুলমাঠে খেলা শেষে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ অন্ধকার থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। গুলি তার কোমরে লাগে। তবে কারা এ হামলা চালিয়েছে, তা সে দেখতে পায়নি।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল আলম বলেন, এক কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

