সিরাজদিখানে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা
: সিরাজদিখান উপজেলার দক্ষিণ রাজানগর গ্রামে মা ও মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজানগর গ্রামে মা ও মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতরা হলেন আমেনা বেগম (৩২) ও তাঁর মেয়ে মরিয়ম (৮)।

স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, আমেনা বেগমের স্বামী মিজান মিয়া। তাঁরা নুরুজ্জামান সরকারের বাড়িতে ভাড়া বাসা নিয়ে থাকতেন। সোমবার সকালে স্থানীয়রা তাঁদের ডাকাডাকি করলে সাড়া না পেয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে মা ও মেয়ের মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে সিরাজদিখান থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান জানান, প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কলহ বা পরকীয়াজনিত কারণে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্তাধীন।

