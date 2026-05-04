Ajker Patrika
চাঁদপুর

চাঁদপুরে বোতলজাত সয়াবিন তেল মজুত রাখায় চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
বাবুরহাট বাজারে মজুত রাখা বোতলজাত সয়াবিন তেল। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুর শহরের বাবুরহাট বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেল মজুত ও ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘন করায় চার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (৪ মে) দুপুরে অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান এই জরিমানা করেন।

আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলেন, অভিযান পরিচালনাকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অবৈধভাবে বোতলজাত সয়াবিন তেল মজুত করা ও নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে সয়াবিন তেল বিক্রয়ের অপরাধে মেসার্স আহিল এন্টারপ্রাইজ মালিককে ৩০ হাজার টাকা, অধিক মূল্যে সয়াবিন তেল বিক্রয়ের অপরাধে মেসার্স স্মৃতি ট্রেডার্স মালিককে ৫ হাজার টাকা, বোতলজাত সয়াবিন তেল মজুত পাওয়ায় হাওলাদার ট্রেডার্স মালিককে ৫ হাজার টাকা এবং পচা-বাসি মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণ করায় মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্স মালিককে ৫ হাজার টাকাসহ মোট ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এ সময় মজুত করা ৩২০ লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল উদ্ধার করে নির্ধারিত মূল্যে সাধারণ ভোক্তাদের মাঝে বিক্রয় করা হয়।

জেলা সেনেটারি ইন্সপেক্টর মো. নজরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা করেন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

