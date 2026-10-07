মুন্সিগঞ্জে পাঁচতলা ভবনে আগুন, ক্ষতিগ্রস্ত ১০ বৈদ্যুতিক মিটার

মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার শিলমন্দির-মোহাম্মদপুর এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় মিটার বোর্ডে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে ভবনটির ১০টি বৈদ্যুতিক মিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে আগুন লাগার খবর পায় মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। খবর পেয়ে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।
তিনি বলেন, আগুনের কারণে ভবনটিতে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হলে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভবনের ছাদে আটকা পড়া বাসিন্দাদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনেন।
ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, আগুনে কেউ হতাহত না হলেও ভবনটির ১০টি বৈদ্যুতিক মিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে।
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