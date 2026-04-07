পুলিশের কাজে বাধা ও বিশৃঙ্খলার চেষ্টায় সমন্বয়কসহ গ্রেপ্তার ২

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদকবিরোধী অভিযানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয়দানকারী এক ব্যক্তিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৭ এপ্রিল) রাতে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের পূর্ব রাজদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পূর্ব রাজদিয়া (বাগানবাড়ী) গ্রামের মোজাম্মেল সরদারের ছেলে ইয়ামিন শেখ (২৭) এবং একই গ্রামের মো. বাদশা শেখের ছেলে মো. হোসেন শেখ (২৭)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাদকবিরোধী অভিযানের সময় ইয়ামিন শেখ নিজেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে পুলিশের কাজে বাধা দেন। এ সময় তিনি লোকজন জড়ো করে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় ইয়ামিন শেখ ও তাঁর সহযোগী হোসেন শেখকে গ্রেপ্তার করে।
সিরাজদিখান উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়ক আলী নেওয়াজ বলেন, ‘ইয়ামিন শেখ ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে তিনি কোনো পদে আছেন কিনা, তা নিশ্চিত নই।’
এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার আহ্বায়ক জাকারিয়া আহমেদ সাদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান জানান, মাদকবিরোধী অভিযানে বাধা প্রদান ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের ১৫১ ধারায় আদালতে পাঠানো হয়েছে।
