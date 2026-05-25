সিলেটে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত শাহী ঈদগাহে সকাল ৮টায়

সিলেটে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের প্রধান জামাত ঐতিহ্যবাহী শাহী ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮টায়। আজ সোমবার (২৫ মে) বিকেলে শাহী ঈদগাহ কমিটির সেক্রেটারি মো. কামরান আহমদ কামাল এ তথ্য জানিয়েছেন।
কামরান আহমদ জানান, জামাতের আগে কোরবানির ঈদের তাৎপর্য বিষয়ে বয়ান পেশ করবেন বন্দরবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুশতাক আহমদ খান এবং নামাজে ইমামতি করবেন একই মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতি জুনায়েদ আহমদ।
এদিকে সিলেট নগরীর বন্দরবাজার এলাকায় ঐতিহ্যবাহী কুদরত উল্লাহ জামে মসজিদে ঈদুল আজহার তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল ৭টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টায় ও তৃতীয় জামাত সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে।
প্রথম জামাতে ইমামতি করবেন আলেমে দ্বীন ড. মাওলানা এ এইচ এম সোলায়মান, দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করবেন কুদরত উল্লাহ মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা মিফতাহুদ্দীন আহমদ এবং তৃতীয় জামাতে ইমামতি করবেন হাফিজ মাওলানা হোসাইন আহমদ। সবাইকে যথাসময়ে উপস্থিত হতে ধর্মপ্রাণ সিলেটবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কুদরত উল্লাহ মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মুকতাবিস উন নূর।
আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআন সিলেটের উদ্যোগে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে ঈদের জামাত সকাল সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ঈদুল আজহার জামাতকে সফল করার জন্য সিলেটবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন সিলেটের সভাপতি প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ একরামুল হক ও সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা মিফতাহ উদ্দিন আহমদ। জামাতে ইমামতি করবেন আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ মাওলানা লুৎফুর রহমান হুমায়দী। জামাতে নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানানো হয়।
টাঙ্গাইলের কালীহাতীতে যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তের সংযোগ সড়কে আজ সোমবার ভোরে রডবাহী ট্রাক উল্টে নিহত ১৫ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। বিকেলে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
বাগেরহাটের চিতলমারীতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলার আসামি মো. পাভেল মোল্লাকে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মামলার দুই মাস পার হলেও আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, উল্টো পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।২৬ মিনিট আগে
মাদারীপুরে বজ্রপাতে জিসান খান (১১) নামের এক শিশু মারা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। সদর উপজেলার ক্রোপচর এলাকায় আজ সোমবার বিকেলে গরুর হাটে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে আজ সোমবার থেকে আগামী রোববার পর্যন্ত ৭ দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ঈদের ছুটিতে বন্দর দিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসাধারী যাত্রীরা পারাপার হতে পারবেন। আগামী ১ জুন সকাল ৯টা থেকে বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ফের শুরু১ ঘণ্টা আগে