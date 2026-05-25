মাদারীপুরে বজ্রপাতে শিশুর মৃত্যু, আহত ২

মাদারীপুরে বজ্রপাতে জিসান খান (১১) নামের এক শিশু মারা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। সদর উপজেলার ক্রোপচর এলাকায় আজ সোমবার বিকেলে গরুর হাটে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটেছে।
মারা যাওয়া জিসান খান মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের পশ্চিম ছিলারচর গ্রামের আইয়ুব খানের ছেলে। আহতরা হলেন একই এলাকার দাদন খানের ছেলে হিমেল খান (২১) ও লতিফ খানের ছেলে বাবুল খান।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র বলেছে, বিকেলে ট্রাকে করে গরু বিক্রি করতে ক্রোপচর গরুর হাটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে ট্রাকটির ওপর বজ্রপাত হয়। এতে জিসান, হিমেল ও বাবুল গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তিনজনকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জিসানকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত হিমেল খান ও বাবুল খানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, বজ্রপাতে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত দুইজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে।
