মাদারীপুর

মাদারীপুরে বজ্রপাতে শিশুর মৃত্যু, আহত ২

মাদারীপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুরে বজ্রপাতে জিসান খান (১১) নামের এক শিশু মারা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। সদর উপজেলার ক্রোপচর এলাকায় আজ সোমবার বিকেলে গরুর হাটে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটেছে।

মারা যাওয়া জিসান খান মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের পশ্চিম ছিলারচর গ্রামের আইয়ুব খানের ছেলে। আহতরা হলেন একই এলাকার দাদন খানের ছেলে হিমেল খান (২১) ও লতিফ খানের ছেলে বাবুল খান।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র বলেছে, বিকেলে ট্রাকে করে গরু বিক্রি করতে ক্রোপচর গরুর হাটে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে ট্রাকটির ওপর বজ্রপাত হয়। এতে জিসান, হিমেল ও বাবুল গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তিনজনকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জিসানকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত হিমেল খান ও বাবুল খানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, বজ্রপাতে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত দুইজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে।

বৃষ্টিপাত, মাদারীপুর, ঢাকা বিভাগ, আবহাওয়া বার্তা, জেলার খবর, বজ্রপাত
