পাইপ ফেটে মুন্সিগঞ্জে বন্ধ গ্যাস সরবরাহ, দুর্ভোগ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
নারায়ণগঞ্জে গ্যাসের পাইপ ফেটে যাওয়ায় মুন্সিগঞ্জ ও মীরকাদিম পৌরসভায় গতকাল শনিবার বিকেল থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

গ্যাসের অভাবে মুন্সিগঞ্জের গ্রাহকেরা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

গ্যাস বন্ধ থাকায় বাসাবাড়িতে রান্না করতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। কেউ হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে খাচ্ছেন। অনেকে মাটির চুলায় রান্না করছেন। আবার সিলিন্ডার গ্যাসে রান্না করছেন কেউ কেউ।

শহরের বাগমামুদালীপাড়া এলাকার বাসিন্দা ইদ্রাকপুর মডেল ১ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক খালেদা আক্তার বলেন, ‘গ্যাস না থাকায় গতকাল রাতে হোটেল থেকে খাবার কিনে আনা হয়েছে। আজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে গ্যাসের সরবরাহ না পেয়ে আবারও সেই হোটেলের খাবার পরিবারের সবাই খেয়েছে। কবে গ্যাসের চুলায় রান্না করতে পারব, দুশ্চিন্তায় রয়েছি।’

শহরের মালপাড়া এলাকার গৃহিণী শামীমা নাসরিন বেলী বলেন, বাসায় সিলিন্ডারের বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এতে হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবারেই ভরসা করতে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার আতিকুল ইসলাম বলেন, গতকাল বিকেল ৫টার দিকে পঞ্চবটি এলাকায় ৪০ ফুট মাটির নিচে সঞ্চালন লাইনের পাইপে লিকেজ ও ফাটল দেখা দিয়েছে, তাই গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গতকাল রাতভর মাটি খোঁড়ার কাজ করা হয়। আজ রোববার সকাল থেকে সেখানে ভেকু দ্বারা মাটি খোঁড়া হচ্ছে। এরপর পাইপলাইনের মেরামত শেষে সরবরাহ দেওয়া সম্ভব হবে।

মুন্সিগঞ্জ তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ম্যানেজার শরীফুল ইসলাম বলেন, মুন্সিগঞ্জের সাড়ে ১৩ হাজার গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। নারায়ণগঞ্জে পাইপ ফেটে যাওয়ায় সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। সেখানে সঞ্চালন লাইনের ফেটে যাওয়া পাইপ মেরামতের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলেই গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে।

