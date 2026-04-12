Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারে সাত দিনের আলটিমেটাম

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারে সাত দিনের আলটিমেটাম
প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার এবং অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন জেলার সংবাদকর্মীরা। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে প্রধান সড়কে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের সদস্য, সংবাদকর্মী ও সচেতন নাগরিকেরা অংশ নেন। বক্তারা সাত কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত কর্মচারীকে বরখাস্তের দাবি জানান। অন্যথায় মুন্সিগঞ্জের প্রশাসন, সিভিল সার্জন কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন তাঁরা।

সাংবাদিকেরা জানান, মুন্সিগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্টেনোগ্রাফার মো. মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার ভিডিওসহ সংবাদ প্রকাশ করায় এনটিভির মুন্সিগঞ্জ স্টাফ রিপোর্টার ও স্থানীয় দৈনিক মুন্সিগঞ্জের সময় পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক মইনুদ্দিন আহম্মেদ সুমন এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিনিধি পত্রিকার মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি আবু সাঈদ দেওয়ান সৌরভের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এ মামলাকে হয়রানিমূলক ও মিথ্যা দাবি করেন তাঁরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে একই কর্মস্থলে থেকে ওই কর্মচারী ঘুষ ও অনিয়মের রাজত্ব কায়েম করেছেন। জেলার বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক তাঁর দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আতিকুর রহমান টিপু বলেন, ঘুষ নেওয়ার ভিডিও প্রকাশের প্রায় এক মাস পার হলেও এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগামী সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে জেলার সব দপ্তরের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করা হবে।

সাধারণ সম্পাদক গোলজার হোসেন বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মুন্সিগঞ্জের সংবাদকর্মীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে কলমবিরতিতে যাবেন।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মাহাবুব আলম লিটন, জসিম উদ্দিন দেওয়ান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিবুল হাসান জুয়েল, কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ সাইফুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক নজরুল হাসান ছোটন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, ভবতোষ চৌধুরী নুপুর, মামুনুর রশিদ খোকা, সুমিত সুমন, তোফাজ্জল হোসেন শিহাব, ফরহাদ মিয়া, নাজির হোসেন প্রমুখ।

বিষয়:

প্রেসক্লাবমুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগবিক্ষোভজেলার খবরমানববন্ধনসাংবাদিক
কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

বরিশালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বিকল্প ব্যবস্থা না করায় ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

ওয়াসার সাবেক এমডি সালামকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ

সরকারের নিস্পৃহতায় সহিংসতা বাড়ছে: গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হামলা, যুবক রিমান্ডে