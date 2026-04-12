Ajker Patrika
ঢাকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের ওপর হামলা, যুবক রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাইসুল ইসলাম ও তাঁর বাবার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় আসামি এহসানুর হক মাহিমকে (২২) এক দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদ এই নির্দেশ দেন।

মাহিমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালত এক দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গত শুক্রবার মাহিমকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করে কেরানীগঞ্জ থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শহিদুল ইসলাম পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন ও রিমান্ড আবেদনের ওপর শুনানির জন্য আজ দিন ধার্য করেন।

গত বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ৪৫ মিনিটে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের মাদারীপুর সড়ক-২ এলাকায় জবি শিক্ষক ও তাঁর বাবার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, জবির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রাইসুল ইসলামের বাড়ির সামনে দীর্ঘদিন ধরে আড্ডা ও মাদক সেবন করে আসছিলেন অভিযুক্ত মাহিম। বিষয়টিতে বাধা দিলে তিনি বিভিন্ন সময় শিক্ষক পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেন।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক রাইসুল ইসলামের বাবা নজরুল ইসলাম (৬৭) অভিযুক্ত মাহিমকে আড্ডা দিতে নিষেধ করলে মাহিম ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং একপর্যায়ে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারেন। পরে লোহার রড দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করলে তা চোখের নিচে লেগে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। এ সময় শিক্ষকের বাবার পকেট থেকে ৬ হাজার টাকার মতো নিয়ে যান মাহিম। শিক্ষক রাইসুল ইসলামের ওপরও তাঁরা হামলা করেন।

এ সময় শিক্ষকের বাবা নজরুল ইসলামের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত মাহিম পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

এ ঘটনায় জবি শিক্ষক রাইসুল ইসলাম কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা করেন।

বিষয়:

শিক্ষকঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআদালতকারাগারজবিরিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

