Ajker Patrika
সিলেট

মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

সিলেট প্রতিনিধি
ফাইল ছবি

আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে সিলেট নগর থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণ করতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি)। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিলেট মহানগরীর সকল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (ইজিবাইক/মিশুক/টমটম) দোকান, শোরুম ও ব্যবসায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখা এবং জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবৈধ অননুমোদিত ব্যাটারিচালিত যানবাহন অপসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৫ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখের মধ্যে সিলেট মহানগর এলাকায় শোরুম থেকে সকল অবৈধ যানবাহন (ব্যাটারিচালিত রিকশা/ইজিবাইক/মিশুক/টমটম) সরিয়ে নিতে অনুরোধ করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৪ অক্টোবর থেকে ব্যাটারিচালিত যানবাহন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে শোরুম স্থানান্তরের জন্য ৬ মাসের সময় প্রার্থনা করা হয়। সেই মেয়াদ ১৪ এপ্রিল শেষ হতে যাচ্ছে। জনস্বার্থ ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সিলেট মহানগরীর ব্যাটারিচালিত রিকশা (ইজিবাইক/মিশুক/টমটম) বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান ও শোরুম জরুরি ভিত্তিতে অপসারণ করা অত্যাবশ্যক।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সকল ব্যাটারিচালিত যানবাহন ব্যবসার দোকান, শোরুম ও ব্যবসায়ীগণকে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে, আগামী মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) তারিখের মধ্যে সিলেট মহানগরীতে সকল ধরনের ব্যাটারিচালিত রিকশা/ইজিবাইক/মিশুক/টমটম যানবাহন ব্যবসার শোরুম অপসারণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই আদেশ বাস্তবায়ন করা না হলে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক বিধি মোতাবেক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সিলেট জেলাপুলিশঅটোরিকশাসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, হাতের টানে উঠে যাচ্ছে পিচ

নেত্রকোনায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, হাতের টানে উঠে যাচ্ছে পিচ

সুনামগঞ্জে হাওর বাঁচাও আন্দোলনের মানববন্ধন–স্মারকলিপি

সুনামগঞ্জে হাওর বাঁচাও আন্দোলনের মানববন্ধন–স্মারকলিপি

লাভের ফাঁদে নিঃস্ব তরুণেরা, রংপুরে অনলাইন জুয়া-ক্যাসিনো বন্ধের দাবি

লাভের ফাঁদে নিঃস্ব তরুণেরা, রংপুরে অনলাইন জুয়া-ক্যাসিনো বন্ধের দাবি

কুমিল্লায় সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার বাসায় চুরি

কুমিল্লায় সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার বাসায় চুরি