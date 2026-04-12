মঙ্গলবারের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণের নির্দেশ

আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে সিলেট নগর থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার শোরুম অপসারণ করতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সিলেট মহানগর পুলিশ (এসএমপি)। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিলেট মহানগরীর সকল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (ইজিবাইক/মিশুক/টমটম) দোকান, শোরুম ও ব্যবসায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখা এবং জনসাধারণের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবৈধ অননুমোদিত ব্যাটারিচালিত যানবাহন অপসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৫ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখের মধ্যে সিলেট মহানগর এলাকায় শোরুম থেকে সকল অবৈধ যানবাহন (ব্যাটারিচালিত রিকশা/ইজিবাইক/মিশুক/টমটম) সরিয়ে নিতে অনুরোধ করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৪ অক্টোবর থেকে ব্যাটারিচালিত যানবাহন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে শোরুম স্থানান্তরের জন্য ৬ মাসের সময় প্রার্থনা করা হয়। সেই মেয়াদ ১৪ এপ্রিল শেষ হতে যাচ্ছে। জনস্বার্থ ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সিলেট মহানগরীর ব্যাটারিচালিত রিকশা (ইজিবাইক/মিশুক/টমটম) বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান ও শোরুম জরুরি ভিত্তিতে অপসারণ করা অত্যাবশ্যক।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সকল ব্যাটারিচালিত যানবাহন ব্যবসার দোকান, শোরুম ও ব্যবসায়ীগণকে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে, আগামী মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) তারিখের মধ্যে সিলেট মহানগরীতে সকল ধরনের ব্যাটারিচালিত রিকশা/ইজিবাইক/মিশুক/টমটম যানবাহন ব্যবসার শোরুম অপসারণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই আদেশ বাস্তবায়ন করা না হলে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক বিধি মোতাবেক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের চারিয়া থেকে মাকড়াইল বাজার পর্যন্ত সড়কটিতে পিচ ঢালাই হয়েছে মাত্র পাঁচ দিন আগে। এরই মধ্যে হাতের টানেই উঠে যাচ্ছে সড়কের পিচ। এতে নিম্নমানের সংস্কার নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। গতকাল শনিবার এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে২ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ রোববার শহরের ট্রাফিক পয়েন্ট এলাকায় হাওর বাঁচাও আন্দোলনের উদ্যোগে এই মানববন্ধন হয়।৬ মিনিট আগে
অনলাইন জুয়া-ক্যাসিনো সাইট দ্রুত বন্ধের দাবিতে আজ রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন ভুক্তভোগী ও সচেতন নাগরিকেরা। তাঁরা বলছেন, এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এই অদৃশ্য আসক্তি আরও বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।২৯ মিনিট আগে
জনতা ব্যাংকের কুমিল্লার হোমনা শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক মো. তোফাজ্জল হোসেনের বাসায় চুরি হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হোমনা সদরের ভাড়া বাসায় এ চুরির ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, তিনি ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যায় বাসার বাইরে বের হলে সংঘবদ্ধ চোর চক্র তাঁর তিনতলা বাসার তৃতীয় তলার৩৬ মিনিট আগে