Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বিকল্প ব্যবস্থা না করায় ক্ষুব্ধ ভুক্তভোগীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরে ফুটপাত দখল করে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে সিটি করপোরেশন।

রোববার (১২ এপ্রিল) নগরীর ফজলুল হক অ্যাভিনিউ-সংলগ্ন নগর ভবন এলাকা থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। আলটিমেটাম শেষে এই অভিযান শুরু করলেও ভুক্তভোগীরা বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জানা গেছে, রোববার বেলা ১১টা থেকে নগরীর ফজলুল হক অ্যাভিনিউ-সংলগ্ন নগর ভবন এলাকা থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। এরপর বিবির পুকুরপাড়, মহসীন মার্কেটের সম্মুখ ও এর আশপাশের এলাকায় দুপুর পর্যন্ত ফুটপাতে থাকা অবৈধ দোকানপাট ও অস্থায়ী স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয় সিটি করপোরেশনের ভ্রাম্যমাণ দল। এ সময় দোকানপাট হারিয়ে অসহায় ও এদিক-সেদিক ছুটতে দেখা যায় অনেককে। অভিযান চলাকালে সড়কের দুই পাশে উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়।

ভুক্তভোগীরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানান, এই ব্যবসাই ছিল আয়ের একমাত্র পথ। কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করে হঠাৎ এভাবে উচ্ছেদ করায় তাঁরা চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা বলেন, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে পথে বসতে হতো না।

এ ব্যাপারে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা স্বপন কুমার দাস বলেন, যাঁরা অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করেছেন তাঁদের আগেই মাইকিং করে স্থাপনা সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। অনেকে সরিয়ে নিলেও কিছু ব্যবসায়ী দোকানপাট সরাননি। তাই অভিযান চালিয়ে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

