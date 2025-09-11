Ajker Patrika
মুন্সিগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে একটি মাদ্রাসায় গরু জবাই করে মাংস কাটার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে আসাদুজ্জামান ইশতিয়াক (১৫) নামের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সে মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র ছিল। মৃত ইশতিয়াক শ্রীনগর উপজেলার সুন্দারদিয়া গ্রামের সিঙ্গাপুরপ্রবাসী জাকির হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সিরাজদিখান বাজারের খান মঞ্জিল ভবনে অবস্থিত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) মাদ্রাসায় এক ব্যক্তি একটি গরু দান করেন। বুধবার রাতে সেই গরু মাদ্রাসার ছাত্রদের দিয়ে জবাই করানো হয়। এরপর ভবনের ষষ্ঠ তলায় মাংস কাটার সময় বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে ইশতিয়াক গুরুতর আহত হয়। অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রাত ২টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ইশতিয়াকের স্বজনেরা মাদ্রাসার মুহতামিম এনামুল হক (৬৫) ও তাঁর ছেলে আহমাদুল্লাহকে (২৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

ওই ছাত্রের মামা মো. রমজান আলী অভিযোগ করে বলেন, ‘ইশতিয়াক বিদ্যুতায়িত হওয়ার খবর তাদের জানানো হয়েছে রাত ৩টার দিকে, যা ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর। এত দেরি কেন হলো, তার তদন্ত প্রয়োজন। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে।’

এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার ওসি মো. আবু বকর ছিদ্দিক বলেন, ‘মাদ্রসাছাত্রের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

