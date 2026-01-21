ছিনতাই হওয়া পিকআপসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহিদুল ইসলাম রবিনকে ছিনতাই করা একটি পিকআপ ভ্যানসহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ভোরে শ্রীনগর উপজেলার জমজম টাওয়ার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শ্রীনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিল্টন দত্ত গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পিকআপ মালিক মানিক মিয়া বাদী হয়ে মামলা করেছেন।
পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ঢাকার শ্যামবাজার থেকে আদা-রসুন নিয়ে পিকআপটি শ্রীনগর চকবাজারে আসে। মালামাল নামানোর পর রাত ১২টার দিকে পিকআপটি ঢাকার দিকে রওনা হলে রবিনের নেতৃত্বে কয়েকজন মোটরসাইকেল চালক সামনে এসে ব্যারিকেড দেয়। এ সময় পিকআপ চালক আহসান হাবীব আরিফ (২০) ও হেলপার আল আমিনকে (১৫) মারধর ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। পরে পিকআপসহ ৭ হাজার ২০০ টাকা নগদ ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
পিকআপ মালিক মানিক মিয়া রাত ৩টার দিকে শ্রীনগরে এসে শ্রীনগর থানা পুলিশকে বিষয়টি জানালে, রাত ৪টার দিকে পুলিশ রবিনকে আটক করে এবং পিকআপ উদ্ধার করে।
