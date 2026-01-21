নীলফামারীতে ট্রাকের ধাক্কায় নারী নিহত

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর জলঢাকায় ট্রাকের ধাক্কায় সুমিত্রা রানী ওরফে পাতা (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হন আরও দুই নারী। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে জেলার জলঢাকা পৌরসভার চৌকিদার মোড়ে রংপুর-ডিমলা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুমিত্রা জলঢাকা উপজেলার পশ্চিম কাঠালী ভোগমারী এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন, দিতি রানী (২৫) ও ভগবতী রায় (২৭)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রংপুর থেকে আসা ট্রাক একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে অটোরিকশার যাত্রী সুমিত্রা নিহত হন। আহত আরও দুই নারীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পর লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নীলফামারীর জলঢাকায় ট্রাকের ধাক্কায় সুমিত্রা রানী ওরফে পাতা (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হন আরও দুই নারী। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে জেলার জলঢাকা পৌরসভার চৌকিদার মোড়ে রংপুর-ডিমলা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুমিত্রা জলঢাকা উপজেলার পশ্চিম কাঠালী ভোগমারী এলাকার বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন, দিতি রানী (২৫) ও ভগবতী রায় (২৭)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রংপুর থেকে আসা ট্রাক একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে অটোরিকশার যাত্রী সুমিত্রা নিহত হন। আহত আরও দুই নারীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
জলঢাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পর লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহিদুল ইসলাম রবিনকে ছিনতাই করা একটি পিকআপ ভ্যানসহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ভোরে শ্রীনগর উপজেলার জমজম টাওয়ার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মিল্টন দত্ত গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান,৪১ মিনিট আগে
দীর্ঘ ২১ বছর পর বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিলেটে আসছেন আজ বুধবার। তাঁর আগমন উপলক্ষে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাইমপুর গ্রামে চলছে নানা আয়োজন। রান্না করা হচ্ছে ৪০ হাঁড়ি আখনি।১ ঘণ্টা আগে
ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান ও তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহানের নামে থাকা ফ্ল্যাট সিলগালা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য খাতে দীর্ঘদিনের স্বল্প বরাদ্দ এবং দুর্বল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ক্রমেই চাপে ফেলছে। বাজেটের অঙ্কে এই সংকট যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট মানুষের দৈনন্দিন চিকিৎসা অভিজ্ঞতায়ও। জাতীয় আয় বাড়লেও স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা বাড়েনি—এই বাস্তবতাই এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের।১ ঘণ্টা আগে