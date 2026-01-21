Ajker Patrika

মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের ফ্ল্যাট সিলগালা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের ফ্ল্যাট সিলগালা
জিয়াউল আহসান। ফাইল ছবি

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান ও তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহানের নামে থাকা ফ্ল্যাট সিলগালা করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের ১২ নম্বর সেক্টরের ৫০৬ নম্বর রোডের ১৪ নম্বর প্লটের জয়িতা নামে আটতলা বাড়ির তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাট সিলগালা করা হয়।

আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিয়ার পারভেজ এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তবে ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ায় ও ভাড়াটে থাকায় সিলগালা করা হয়নি।

অভিযানে পূর্বাচল রাজস্ব সার্কেলের কানুনগো দেলোয়ার হোসেন, সার্ভেয়ার আবুল হোসেন, নামজারি সহকারী ইমরান হোসেন ও রূপগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশিলদার আবুল কালাম ছাড়াও পুলিশ ও আনসার সদস্যরা এতে অংশ নেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জিয়াউল আহসান ও তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহানের বিরুদ্ধে গত বছর দুদক উপপরিচালক মো. সালাউদ্দিন বাদী হয়ে মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত এই কর্মকর্তা নিজের নামে ২২ কোটি ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ১৪২ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া সীমা লঙ্ঘন করে নিজের ব্যাংক হিসাবে ৫৫ হাজার মার্কিন ডলার জমা করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

শতাধিক গুম-হত্যার মামলা: জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনশতাধিক গুম-হত্যার মামলা: জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

এর বাইরে জিয়াউল আহসান আটটি সক্রিয় ব্যাংক হিসাবে ১২০ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন। পাশাপাশি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তর করেছেন।

