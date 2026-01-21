ঝিনাইদহে ৪ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২০ লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে ৪টি অবৈধ ইটভাটার কিলন গুঁড়িয়ে দিয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সঙ্গে চার ইটভাটা থেকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে শৈলকুপা উপজেলার কুমিরাদহ এলাকায় ২টি এবং দুধসর এলাকায় ২ টি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর।
ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার দুধসর এলাকার মেসার্স শাহ ব্রিকস ও মেসার্স মিলন ব্রিকস, কুমিরাদহ এলাকার মেসার্স মোল্লা ব্রিকস ও মেসার্স রাতুল ব্রিকসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সে সময় ইটভাটা ৪টির কিলন এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের কাছ থেকে ইটভাটা চালাবে না মর্মে মুচলেকা গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি ইটভাটা থেকে ৫ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড আরোপ করে মোট ২০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মুন্তাছির রহমানসহ অন্য কর্মচারীরা, জেলা পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।
