Ajker Patrika

ঝিনাইদহে ৪ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২০ লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে ৪ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২০ লাখ টাকা জরিমানা
ঝিনাইদহে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহে ৪টি অবৈধ ইটভাটার কিলন গুঁড়িয়ে দিয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেই সঙ্গে চার ইটভাটা থেকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে শৈলকুপা উপজেলার কুমিরাদহ এলাকায় ২টি এবং দুধসর এলাকায় ২ টি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর।

ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার দুধসর এলাকার মেসার্স শাহ ব্রিকস ও মেসার্স মিলন ব্রিকস, কুমিরাদহ এলাকার মেসার্স মোল্লা ব্রিকস ও মেসার্স রাতুল ব্রিকসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সে সময় ইটভাটা ৪টির কিলন এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের কাছ থেকে ইটভাটা চালাবে না মর্মে মুচলেকা গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি ইটভাটা থেকে ৫ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড আরোপ করে মোট ২০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. মুন্তাছির রহমানসহ অন্য কর্মচারীরা, জেলা পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বিষয়:

ঝিনাইদহইটভাটাখুলনা বিভাগআদালতজেলার খবরপরিবেশভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতীয় স্কেলে বেতন পাবেন ইমাম-মুয়াজ্জিন, গেজেট প্রকাশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

বিএনপিতে যোগ দিলেন আ.লীগ সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ

কুমিল্লা-৪: শত চেষ্টার পরও ঋণখেলাপির জালেই আটকে গেলেন বিএনপির মঞ্জুরুল

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে দ্বিগুণ থেকে আড়াই গুণ, সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

আইসিসির ভোটাভুটিতে মাত্র ২ ভোট পেয়েছে বাংলাদেশ

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

সম্পর্কিত

হাজতখানায় ‘বেয়াইখানা’ ৫ পুলিশ সদস্য বদলি

হাজতখানায় ‘বেয়াইখানা’ ৫ পুলিশ সদস্য বদলি

পরিত্যক্ত পানিতে লবণ তৈরি

পরিত্যক্ত পানিতে লবণ তৈরি

খাদ্যের বস্তা কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ

খাদ্যের বস্তা কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহে ৪ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২০ লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহে ৪ অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ২০ লাখ টাকা জরিমানা