পদ্মায় গোসলে নেমে নিখোঁজ স্কুলছাত্র আরাফাতের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পদ্মা নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া শ্রীনগর পাইলট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র মো. আরাফাতের (১৬) মরদেহ ৪৩ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সকাল ৮টার দিকে পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে তার মরদেহ ভেসে ওঠে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, ২৯ মার্চ বেলা আড়াইটার দিকে আরাফাত বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে। চার বন্ধু নদীতে নামলেও তিনজন তীরে উঠতে সক্ষম হয়, আর আরাফাত নিখোঁজ হয়ে যায়।
ঘটনার পর থেকে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান চালায়। সকালে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
