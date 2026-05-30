খুলনায় বাসা থেকে নানি ও নাতির লাশ উদ্ধার

খুলনা মহানগরীর একটি ভাড়া বাসা থেকে নানি ও নাতির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সন্ধ্যার দিকে সোনাডাঙ্গা এলাকার সুজুকি কর্নার-সংলগ্ন দারুল আমান মহল্লার একটি বাড়ি থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তিরা হলো নানি বেবি (৬৫) ও তাঁর বড় নাতি শামীম ব্যাপারী (১২)। এ ঘটনায় নিহত বেবির অপর এক নাতি মোস্তাকিম এখনো নিখোঁজ রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক বিরোধের কারণে এ দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।
ওসি বলেন, ‘নানি বেবি ও বড় নাতি শামীমের লাশ পাওয়া গেছে। তবে অন্য নাতি মোস্তাকিম এখনো নিখোঁজ রয়েছে। আমরা তার সন্ধান করছি।’
তবে কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড, তা এখনো উদ্ঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাস্থলে সিআইডির একটি টিম আলামত সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে।
