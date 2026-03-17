Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে অস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেপ্তার ৩

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে পিস্তল, গুলি ও ইয়াবা বড়িসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশের জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের ছোট মাকুহাটি গ্রামে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ছোট মাকুহাটি গ্রামের শুভ গাজী (৩৭), রাসেল শিকদার (৪৩) এবং মধ্যমাকুহাটি গ্রামের আল-আমিন মাঝি (৩২)।

বিকেল ৪টার দিকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম এ তথ্য জানান।

পুলিশ সুপার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল শুভ গাজীর বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় রাসেল শিকদার পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৫০টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। পরে বাড়ির মালিক শুভ গাজীর কাছ থেকে আরও ৩০০টি বড়ি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

এ সময় বাড়ির একটি কক্ষে অবস্থানরত আল-আমিন মাঝিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি গুলিসহ একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই কক্ষ থেকে একটি দেশীয় পাইপগান উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) মো. ফিরোজ কবির ও ডিবির ওসি ইশতিয়াক আশরাফ রাসেলসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

