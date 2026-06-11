Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধসহ আহত ১০

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধসহ আহত ১০
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন টেঁটাবিদ্ধসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বেলা ১১টার দিকে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বয়রাগাদি ইউনিয়নের কুমারখালী গ্রামে জয়নাল আবেদনী ও দেলোয়ার মাতবরের লোকজনের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।

এতে টেঁটাবিদ্ধ মো. আবুল হোসেন (৬০), মো. আমির আলী (৫৫), মো. সেলেম (৫৮) ও মো. ইয়ামিনকে (১৫) মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্য আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ওই গ্রামের জয়নাল আবেদীন ও দেলোয়ার মাতবরের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। আগের দিন বুধবার বিরোধপূর্ণ জমিতে সার্ভেয়ার দিয়ে মাপামাপি করার সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। ওই কথা-কাটাকাটির কারণে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সকালে কুমারখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে দুই পক্ষের লোকজন মুখোমুখি অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে জানতে জয়নাল আবেদীন ও দেলোয়ার মাতবরের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলে তাদের নম্বর বন্ধ পাওয়া গেছে।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন জানান, উভয় পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে বর্তমানে সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষসিরাজদিখানআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত