Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

নিষিদ্ধ দলের তৎপরতা চোখে পড়া জাতির ব্যর্থতা: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ১৩: ১৪
নিষিদ্ধ দলের তৎপরতা চোখে পড়া জাতির ব্যর্থতা: সড়ক পরিবহনমন্ত্রী
আজ বেলা ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত রেলসেতু এলাকায় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়ক পরিবহন, সেতু, নৌপরিবহন ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলের তৎপরতা যদি চোখে পড়ে, তা জাতির ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম দৃশ্যমান থাকা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরগুলগুলিয়া গ্রামে ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত রেলসেতুর ঢাকা প্রান্তের ভায়াডাক্টের নিচে বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘একসময় একটি রাজনৈতিক দল ছিল, যা জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আজ পরিত্যক্ত ও জনগণ কর্তৃক বর্জিত হয়েছে। সর্বশেষ এটি নিষিদ্ধ হয়েছে, আর নিষিদ্ধ মানে তো নিষিদ্ধই।’ তিনি আরও বলেন, ‘জাতি চেয়েছে বলেই দলটি নিষিদ্ধ হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দেশ থেকে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। জনগণই রাজনৈতিক বৈধতার উৎস।’

সরকারি সম্পদের ব্যবহার ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা জায়গাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের যত জায়গা আছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সে সমস্ত জায়গা চিহ্নিত করা হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু জায়গা, যেগুলো এক একরের বেশি—সেগুলো একরকমের চিহ্নিত করা হচ্ছে। এক একরের নিচে আছে সেগুলোকে একরকম চিহ্নিত করা হচ্ছে। তিন একরের ওপরে যেগুলো আছে, সেগুলোকে আবার আরেক রকম করে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিন একরের বেশি যেখানে জায়গা আছে, সেখানে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তিন একরের অধিক জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে সোলার স্থাপন করা হবে। সেখানে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে এবং জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। অর্থাৎ সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী, মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ মো আব্দুল্লাহ, পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুম্পা ঘোষসহ বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা এবং বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

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