Ajker Patrika
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নীলফামারী

প্রিপেইড মিটার বাতিলসহ ৫ দফা দাবিতে নীলফামারীতে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি প্রদান

নীলফামারী প্রতিনিধি
প্রিপেইড মিটার বাতিলসহ ৫ দফা দাবিতে নীলফামারীতে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি প্রদান
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও প্রিপেইড মিটার বাতিলসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে নীলফামারী জেলা শ্রমিক ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও প্রিপেইড মিটার বাতিলসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে নীলফামারী জেলা শ্রমিক ঐক্য সংগ্রাম পরিষদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের বড়বাজার ট্রাফিক মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, ডিমান্ড চার্জ বাতিল, মিটার ভাড়া বন্ধ, ৫০ থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত স্বল্প রেট এবং ভ্যাটের হার কমানোর দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা শ্রমিক ঐক্য সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন। এ সময় তিনি বলেন, ‘লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন জেলার সর্বস্তরের মানুষ। বিদ্যুতের অভাবে মানুষজন কষ্ট পাচ্ছেন। দিনে রাতে সমানতালে চলছে লোডশেডিং। তার ওপর বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার জনগণকে চুষে খাচ্ছে। মিটারের ডিমান্ড চার্জ বাতিল করতে হবে। যদি আমাদের দাবি পূরণ করা না হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সহসভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজুল ইসলাম, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার আব্দুল জলিল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা কমিটির সভাপতি আলিফ সিদ্দিকী প্রমুখ।

বিষয়:

নীলফামারীবিদ্যুৎমন্ত্রীবিক্ষোভবিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়জেলার খবররংপুর বিভাগ
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