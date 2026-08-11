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পিরোজপুর

নেছারাবাদে এসএসসির ফলাফলে শীর্ষে স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল স্কুল

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
নেছারাবাদে এসএসসির ফলাফলে শীর্ষে স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল স্কুল
সরকারি স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার সরকারি স্বরূপকাঠি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় বিদ্যালয়টি থেকে ১১৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ১১৫ জন। এর মধ্যে ১৯ জন পেয়েছে এ প্লাস। এ সাফল্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভাসছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় নেছারাবাদ উপজেলা থেকে জেনারেল শাখায় বিদ্যালয়টির ১১৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ১১৫ জন কৃতকার্য হয়েছে। ফলাফলে ১৯টি এ প্লাস, ৫০টি এ গ্রেড এবং ২৫টি এ মাইনাস অর্জিত হয়েছে। বিদ্যালয়টির পাসের হার ৯৮ দশমিক ২৯ শতাংশ।

বিদ্যালয়ের এমন সাফল্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাস।

বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. ইমাম সিকদার বলেন, আমাদের বিদ্যালয় যেমন ফলাফলে উপজেলার শীর্ষে, তেমনি খেলাধুলাতেও উপজেলার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সাফল্য এসেছে। আমরা ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।

বিষয়:

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