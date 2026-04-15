মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে ছেলের ছুরিকাঘাতে বৃদ্ধ নিহত, আহত ১

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পারিবারিক বিরোধে ছুরিকাঘাতে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় তাঁর আরেক ছেলে গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার কালাপুর ইউনিয়নের গাজীপুর আনসার ক্যাম্প এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আকল মিয়া (৭৭) এবং আহত শহিদুর মিয়া (৪৫)।

পুলিশ জানায়, পারিবারিক বিষয় নিয়ে ছোট ছেলে মশিক মিয়ার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সময় ছুরিকাঘাতে বাবা আকল মিয়া নিহত হন এবং শহিদুর মিয়া আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে আকল মিয়াকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

আহত শহিদুর মিয়াকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং তদন্ত করা হচ্ছে।

ছুরিকাঘাত, মৌলভীবাজার, নিহত, সিলেট বিভাগ, শ্রীমঙ্গল, জেলার খবর
