ভবিষ্যতে আর কাউকে ফ্যাসিস্ট হতে দেওয়া হবে না: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলছেন, ‘ফ্যাসিস্টরা দেশ থেকে পালিয়ে গেছে, তাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। ১৭ বছর বাংলাদেশের মানুষদের ওপর অন্যায়ভাবে দমন-নিপীড়ন আর অত্যাচার চালিয়েছে তারা। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে। ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে। ভবিষ্যতে আর কাউকে ফ্যাসিস্ট হতে দেওয়া হবে না। বর্তমান সরকারে যারা আছি, আমরাও মানুষ। সরকার চালাতে গিয়ে ভুল হবে, সেই ভুলগুলো বিরোধী দল ধরিয়ে দেবে, যা আমরা শুধরে নেব।’
আজ শনিবার বিকেলে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের কাবিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরহাদ হোসেন এসব কথা বলেন।
ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, ‘নদীভাঙন থেকে সব মানুষকে উদ্ধার করে সুন্দর একটি দেশ উপহার দেব। সেখানে কোনো ধর্ম, মত দেখা হবে না। সবাইকে নিয়ে আমরা বৈষম্যহীন একটি মানবিক দেশ গড়তে চাই। চার বছরের জন্য নদীভাঙন রোধে প্রায় ৯৬টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।’
বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বিএনপি সরকার ফ্যামিলি ও কৃষক কার্ড ইতিমধ্যে দেওয়া শুরু করছে। ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস করা সব সেক্টরগুলো ধীরে ধীরে উন্নয়ন করা হচ্ছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়ারেছ, জেলা প্রশাসক মাসুদুর রহমান মোল্লা, গাইবান্ধা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, ফুলছড়ি উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছালাম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সৈয়দ প্রমুখ।
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