মৌলভীবাজারে কোটি টাকার জাল নোট, নকল অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের দেশি-বিদেশি জাল নোট ও নকল অস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব-৯। গতকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের সম্মান এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় মোক্তাদির আলী (৩৪) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
র্যাব-৯ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের সম্মান এলাকার মোক্তাদির আলীর বাড়িতে বিপুল জাল নোট ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে বলে খবর পায় র্যাব। ওই খবরের ভিত্তিতে র্যাব-৯-এর সিপিসি-২ মৌলভীবাজার ও সদর কোম্পানি সিলেটের যৌথ দল রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালায়। অভিযানে মোক্তাদিরের ঘরের ওয়ার্ডরোব থেকে প্রায় ৩০ লাখ টাকা মূল্যের দেশি ও ৬০ লাখ টাকা মূল্যের বিদেশি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া পাঁচটি নকল বিদেশি পিস্তল ও আট রাউন্ড নকল গুলিও উদ্ধার করা হয়। অভিযানে মোক্তাদির আলীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অফিসার) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোক্তাদির স্বীকার করেছেন তিনি গত তিন মাস ধরে বিভিন্ন সরবরাহকারীর কাছ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে জাল টাকা ও নকল অস্ত্র কিনে আগ্রহী ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতেন। ভিডিওকলের মাধ্যমে নকল অস্ত্র ও টাকা দেখিয়ে আসল বলে জানাতেন। অনেক সময় নকল কুরিয়ার স্লিপ দেখিয়ে আগাম টাকা নিয়ে প্রতারণা করতেন। গ্রেপ্তার মোক্তাদিরের বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁকে কুলাউড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
