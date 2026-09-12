Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে ভারতীয় মদসহ ৩ জন আটক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে ভারতীয় মদসহ ৩ জন আটক
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ভারতীয় মদসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ভারতীয় মদসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে শ্রীমঙ্গলের রাজঘাট ইউনিয়নের হরিণছড়া চা বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটকেরা হলেন হরিণছড়া চা বাগানের স্টাফ লাইনের জলিল মিয়ার ছেলে জমির মিয়া (৩০), গারো লাইনের মৃত মতিন মিয়ার ছেলে জিলু মিয়া (২৭) এবং স্টাফ লাইনের মৃত জয়নাল মিয়ার ছেলে মো. নুর হোসেন (২৯)।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে হরিণছড়া চা বাগানের বাসিন্দা জমির মিয়ার বসতঘরে বিদেশি মদ ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে—এমন খবরে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় সেখান থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে খাটের নিচ থেকে একটি ব্যাগে রাখা ২১ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

শ্রীমঙ্গল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সজীব চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারউদ্ধারআটকপুলিশমামলামদভারতশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত