Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে গিয়ে হামলার শিকার ৩ কর্মী

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ১৭
নোয়াখালীতে বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে গিয়ে হামলার শিকার ৩ কর্মী
প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তিন কর্মী হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে গিয়ে আজ শনিবার উপজেলার চর ওয়াপদা ইউনিয়নের চর বৈশাখী থানার হাট এলাকায় তাঁরা হামলার শিকার হন।

হামলার শিকার ব্যক্তিরা হলেন সুবর্ণচর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জোনাল অফিসের লাইনম্যান ফয়সাল, নাদিম হোসেন ও সানোয়ার।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রাহকের গত বছরের নভেম্বর থেকে প্রায় এক বছরের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ছিল। কয়েক মাস আগে সুবর্ণচর পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিস থেকে বকেয়া আদায়ে তাঁকে নোটিশ করা হলে তিনি মিটারে সমস্যা দেখিয়ে পরিবর্তনের আবেদন করেন। পরে সেটি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। এরপরও তিনি বকেয়া বিল পরিশোধ করেননি। বকেয়া বিল আদায়ের জন্য পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে গেলে কর্মীদের সঙ্গে ওই গ্রাহকের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা পল্লী বিদ্যুতের কর্মীদের ওপর হামলা করেন বলে অভিযোগ।

তবে অভিযুক্ত গ্রাহক আবদুর রহিম বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সুবর্ণচর জোনাল অফিসে গিয়ে তিনি তাঁর মিটারে সমস্যা থাকার অভিযোগ করেছিলেন। পরে মিটার পরিবর্তনের জন্য আবেদন করলে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ তাঁর মিটার পরিবর্তন করে দেয়। এরপরও নতুন মিটারে অতিরিক্ত বিল আসছে বলে অভিযোগ করে আসছিলেন তিনি।

পল্লী বিদ্যুৎ লাইনম্যান ফয়সাল বলেন, মিটার পরিবর্তনের পরও ওই গ্রাহকের অভিযোগের পুরোপুরি সমাধান না হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এর জেরেই বকেয়া বিল আদায় করতে যাওয়ায় তিনি অসৌজন্যমূলক আচরণ ও হামলা করেছেন।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সুবর্ণচর জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) পরিতোষ দাস বলেন, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে গিয়ে আমাদের তিন কর্মী হামলার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল হাসান বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগটি তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরবিদ্যুৎ বিলজেলার খবরপল্লী বিদ্যুৎ
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