Ajker Patrika
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যাত্রাবাড়ীর মৎস্য আড়তে ভাঙচুর-লুটপাট-হত্যার হুমকির অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ২৪
যাত্রাবাড়ীর মৎস্য আড়তে ভাঙচুর-লুটপাট-হত্যার হুমকির অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী বগুড়া মৎস্য আড়তে সংবাদ সম্মেলন করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর যাত্রাবাড়ী বগুড়া মৎস্য আড়তে দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আজ শনিবার বেলা ২টায় বগুড়া মৎস্য আড়তে সংবাদ সম্মেলন করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।

‎‎সংবাদ সম্মেলনে মৎস্য আড়তের জায়গার মালিক শেখ শামীম বলেন, ‘আমাদের জায়গা ব্যবসায়ী আলী হোসেন, এ এম জাকিউল আলম ও মাসুদ গংদের নিকট ৪/৫ মাস পূর্বে ভাড়া দেই। তাঁরা সেখানে ৭ সেপ্টেম্বর বগুড়া মৎস্য আড়ত নামে স্থাপনা নির্মাণের কাজ শুরু করে। এ সময় ৩০-৪০ জনের একটি দল এসে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে আড়তের নির্মাণকাজ বন্ধ ও আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’

‎শেখ শামীম বলেন, ‘গতকাল শুক্রবার বেলা ১টার দিকে ৫০-৬০ জনের একটি দল আড়তে হামলা চালিয়ে স্থাপনা ভাঙচুর, নির্মাণসামগ্রী, নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। এদের আমরা শনাক্ত করতে পারি নাই।’

‎‎যাত্রাবাড়ী আড়ত মালিক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. আলী হোসেন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘বগুড়া মৎস্য আড়ত নামে স্থাপনার নির্মাণকাজ চলছিল। এ সময় একদল সন্ত্রাসীরা এসে হামলা ও লুটপাট করে।’ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তাদেরকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

‎‎যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু বলেন, এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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