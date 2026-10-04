Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

টিকটকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগ, মৌলভীবাজারে যুবক আটক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
টিকটকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তির অভিযোগ, মৌলভীবাজারে যুবক আটক
আটক যুবক মামুন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে ভিডিও তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে মৌলভীবাজারে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে জেলার সদর উপজেলার গিয়াসনগর ইউনিয়নের শাহাপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আটক যুবকের নাম মামুন (৩০)। তিনি শাহাপুর গ্রামের নিজাম মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত কয়েক দিন ধরে মামুন টিকটকে বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করে আসছিলেন। ভিডিওগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দা ও নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী সময়ে গতকাল শনিবার রাতে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় মৌলভীবাজার সদর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে মামুনকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করে।

গিয়াসনগর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা শামীম আহমেদ বলেন, মামুন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ ধরনের কটূক্তি করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছেন। এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো চক্র বা উসকানিদাতা জড়িত আছে কি না, তা গভীরভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

মৌলভীবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপত্তিকর ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে।

সাইফুল ইসলাম বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার মতো যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় জড়িত ওই যুবকের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

বিষয়:

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