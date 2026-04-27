মৌলভীবাজার

বৈরী আবহাওয়ায় বোরো ধান কাটা-মাড়াই ব্যাহত, জলাবদ্ধতা ও আগাম বন্যার আশঙ্কা

মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার
বৈরী আবহাওয়ায় বোরো ধান কাটা-মাড়াই ব্যাহত, জলাবদ্ধতা ও আগাম বন্যার আশঙ্কা
আবহাওয়া খারাপ থাকায় পানির মধ্যে ধান কাটতে হচ্ছে কৃষকদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারে কয়েক দিন ধরে বৈরী আবহাওয়া ও বৃষ্টির কারণে বোরো ধান কাটা ও মাড়াই ব্যাহত হচ্ছে। টানা বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতা ও আগাম বন্যা হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে জেলার নিম্নাঞ্চলে। এতে কৃষকেরা পাকা বোরো ধান কেটে নির্বিঘ্নে ঘরে তুলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দিহান।

বোরো ধানচাষিরা জানান, বৈশাখের শুরু থেকেই জেলার হাকালুকি, কাউয়াদীঘি, হাইলসহ বিভিন্ন হাওরের বোরো ধান কাটতে শুরু করেছেন কৃষকেরা। তবে দুদিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ধান কাটা ও মাড়াই ব্যাহত হচ্ছে। কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও বৃষ্টি হচ্ছে। এতে ধান কাটতে যেতে পারছেন না কৃষকেরা। আবার যাঁরা ইতিমধ্যে ধান কাটা শেষ করেছেন, তাঁরা ধান মাড়াই ও রোদে শুকাতে পারছেন না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে জেলায় ৬২ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হাওর এলকার প্রায় ৭৭ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে।

কমলগঞ্জের আলীনগর ইউনিয়নের কৃষক রইছ মিয়া বলেন, ‘৫০ শতক জায়গায় বোরো ধান চাষ করেছি। এতে ১৬-১৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ধান তেমন ভালো হয়নি। তিনজন শ্রমিক দিয়ে ধান কাটাচ্ছি। আবহাওয়া খারাপ থাকায় পানির মধ্যে ধান কাটতে হচ্ছে।’

কাউয়াদীঘি হাওরের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আবহাওয়া প্রচুর খারাপ থাকার পরেও আজ ধান কাটতে হাওরে এসেছি। গতকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। হাওরে পানি বৃদ্ধি পেলে ধান কাটা সম্ভব হবে না। অনেক কষ্ট করে ধান চাষ করেছি। এখন ফসল ঘরে তোলার সময় বৈরী আবহাওয়া।’

এ বিষয়ে মৌলভীবাজার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. জালাল উদ্দিন বলেন, ‘হাওর এলাকায় প্রায় ৭৭ শতাংশ ধান কাটা হয়ে গেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে আমরা গত কয়েক দিন ধরে কৃষকদের বলেছি ধান দ্রুত কাটার জন্য। অতিবৃষ্টি না হলে কৃষকদের তেমন ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে, কুলাউড়া, বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলার হাওর এলাকার ধান কাটা প্রায় শেষের দিকে। অন্যান্য উপজেলায় ধান কাটা কিছুটা বাকি রয়েছে।’

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

বৈরী আবহাওয়ায় বোরো ধান কাটা-মাড়াই ব্যাহত, জলাবদ্ধতা ও আগাম বন্যার আশঙ্কা

বৈরী আবহাওয়ায় বোরো ধান কাটা-মাড়াই ব্যাহত, জলাবদ্ধতা ও আগাম বন্যার আশঙ্কা

রাঙামাটিতে ২৫০ শয্যা হাসপাতালের নবনির্মিত ৬ তলা ভবন উদ্বোধন

দলে দলে মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাচ্ছে মানুষ

কক্সবাজার-কুয়াকাটা উন্নয়নে মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা নিতে চায় বাংলাদেশ