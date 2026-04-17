অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ঠেকাতে রাতে পুলিশের অভিযান

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন ছড়া থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। রাতের আঁধারে বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে নিয়মিত অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) মধ্যরাতে শ্রীমঙ্গল উপজেলার পুটিয়াছড়া থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহিবুল্লাহ আকনের নির্দেশে শ্রীমঙ্গল থানার পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুটিয়াছড়া এলাকায় হেকিম মিয়ার লেবুর বাগানের ভেতরের একটি বালুরঘাট থেকে বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করে শ্রীমঙ্গল থানা-পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অবৈধ বালু ব্যবসায়ীরা বাগানের মূল গেট বন্ধ করে ট্রাক রেখে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বাগানের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।
অভিযোগ রয়েছে, শ্রীমঙ্গলের পুটিয়াছড়া ছাড়াও বিভিন্ন ছড়া থেকে নিয়মিত অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।
শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমি শুনেছি এ রকম একটি অভিযান করা হয়েছে। গতকাল রাতে আমি এই উপজেলায় নতুন যোগদান করেছি।’
