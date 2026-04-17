Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ঠেকাতে রাতে পুলিশের অভিযান

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ৪৪
অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ঠেকাতে রাতেও অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন ছড়া থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। রাতের আঁধারে বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে নিয়মিত অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) মধ্যরাতে শ্রীমঙ্গল উপজেলার পুটিয়াছড়া থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহিবুল্লাহ আকনের নির্দেশে শ্রীমঙ্গল থানার পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুটিয়াছড়া এলাকায় হেকিম মিয়ার লেবুর বাগানের ভেতরের একটি বালুরঘাট থেকে বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করে শ্রীমঙ্গল থানা-পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অবৈধ বালু ব্যবসায়ীরা বাগানের মূল গেট বন্ধ করে ট্রাক রেখে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় বাগানের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, শ্রীমঙ্গলের পুটিয়াছড়া ছাড়াও বিভিন্ন ছড়া থেকে নিয়মিত অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমি শুনেছি এ রকম একটি অভিযান করা হয়েছে। গতকাল রাতে আমি এই উপজেলায় নতুন যোগদান করেছি।’

পাঠকের আগ্রহ

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সম্পর্কিত

পুকুরে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

পুকুরে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

প্রায় দেড় লাখ টন জ্বালানি নিয়ে ৪ জাহাজ ভিড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

প্রায় দেড় লাখ টন জ্বালানি নিয়ে ৪ জাহাজ ভিড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

বিএনপি সমর্থকের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ, রাশেদ প্রধানের দলের একজন আটক

বিএনপি সমর্থকের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ, রাশেদ প্রধানের দলের একজন আটক