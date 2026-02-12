Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ৪টি আসনে বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে ৪টি আসনে বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজারের চারটি আসনে ভোটগ্রহণ শেষে চলছে গণনা। জেলার ৪টি আসনে ধানের শীষের প্রার্থী এগিয়ে আছেন।

মৌলভীবাজার-১ আসেনে মোট ভোট কেন্দ্র ১১৩টি। এর মধ্যে ১৪টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নাসির উদ্দীন আহমেদ ধানের শীষ প্রতীকে ১১০২০ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৮০৮২ ভোট পেয়েছেন।

মৌলভীবাজার-২ কুলাউড়া সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১০৩টি। এর মধ্যে ৫১টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী

মো. শওকতুল ইসলাম শকু ধানের শীষ প্রতীকে ৩০৮১০ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সায়েদ আলী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ২৫৭৪৭ ভোট পেয়েছেন।

মৌলভীবাজার-৩ রাজনগর ও সদর উপজেলা সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১৭৫টি। এর মধ্যে ৩২টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নাসের রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ২৬৬২৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুল মন্নান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১৪২০২ ভোট পেয়েছেন।

মৌলভীবাজার-৪ কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১৬৩ টি। এর মধ্যে ২০টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মুজিবুর রহমান চৌধুরী ধানের শীষ প্রতীকে ১৯৮৮৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ নূরে আলম হামিদী রিকশা প্রতীকে ৫৭১৭ ভোট পেয়েছেন।

চারটি আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

বিএনপিনির্বাচননির্বাচন কমিশনজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
