মৌলভীবাজারে ৪টি আসনে বিএনপির প্রার্থীরা এগিয়ে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজারের চারটি আসনে ভোটগ্রহণ শেষে চলছে গণনা। জেলার ৪টি আসনে ধানের শীষের প্রার্থী এগিয়ে আছেন।
মৌলভীবাজার-১ আসেনে মোট ভোট কেন্দ্র ১১৩টি। এর মধ্যে ১৪টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নাসির উদ্দীন আহমেদ ধানের শীষ প্রতীকে ১১০২০ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৮০৮২ ভোট পেয়েছেন।
মৌলভীবাজার-২ কুলাউড়া সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১০৩টি। এর মধ্যে ৫১টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী
মো. শওকতুল ইসলাম শকু ধানের শীষ প্রতীকে ৩০৮১০ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সায়েদ আলী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ২৫৭৪৭ ভোট পেয়েছেন।
মৌলভীবাজার-৩ রাজনগর ও সদর উপজেলা সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১৭৫টি। এর মধ্যে ৩২টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নাসের রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ২৬৬২৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুল মন্নান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১৪২০২ ভোট পেয়েছেন।
মৌলভীবাজার-৪ কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১৬৩ টি। এর মধ্যে ২০টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মুজিবুর রহমান চৌধুরী ধানের শীষ প্রতীকে ১৯৮৮৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ নূরে আলম হামিদী রিকশা প্রতীকে ৫৭১৭ ভোট পেয়েছেন।
চারটি আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে মোট ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৫,৫৫৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।৩ মিনিট আগে
পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনের লোহাবৈ বরাদী সরকারি প্রাথমিক স্কুল কেন্দ্রের একটি কক্ষ দখল করে দেদারসে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে সাময়িক বন্ধ থাকার পর ভোট গ্রহণ পুনরায় শুরু হয়।১৭ মিনিট আগে
নরসিংদীতে মোট ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১২৯টির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি সংসদীয় আসনে সবকটিতেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।১৮ মিনিট আগে