ফসল রক্ষার বৈদ্যুতিক ফাঁদে যুবকের মৃত্যু

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বন্যপ্রাণী তাড়ানোর জন্য তৈরি করা বৈদ্যুতিক ফাঁদে পড়ে সুনীল সাঁওতাল (৩৫) নামে এক যুবকরের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের রাধানগর এলাকায় একটি লেবু বাগানে এ ঘটনা ঘটে। সুনীল সাঁওতাল একই এলাকার রবিয়া সাঁওতালের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার রাধানগর কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশে অবস্থিত আতিকুর রহমান জরিপের মালিকানাধীন এই জমির লিজ গ্রহীতা ডলুবাড়ির আলতাফ মিয়ার ছেলে অর্জুন মিয়া। এ বাগানে প্রায়ই খাবারের খোঁজে বন্য শূকর ও বানরের পাল লোকালয়ে নেমে এসে ফল-ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে বাগান রক্ষার জন্য বৈদ্যুতিক ফাঁদ পাতা হয়। সুনীল সাঁওতাল আজ ভোর ৫টার দিকে লেবু বাগানে ঘাস কাটতে গেলে অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
এ ব্যাপারে জানতে লিজ গ্রহীতা আলী অর্জুনের ফোনে একাধিকবার কল করলে নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। জমির মালিক আতিকুর রহমান জরিপের ফোন নম্বরে কল করেও সাড়া মেলেনি।
শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না জানান, লেবু বাগানে বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল এবং এই তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বকেয়া বেতন, রেশন, পূজার উৎসব বোনাসসহ সাত দফা দাবিতে হবিগঞ্জের চারটি চা-বাগানে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন চা-শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকাল থেকে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের দেউন্দি, লালচান, মৃতিঙ্গা ও মাধবপুরের নোয়াপাড়া চা-বাগানে কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
কারখানার কর্মচারী মো. রাকিবুল ইসলাম জানান, পূর্ব বাড্ডা কবরস্থান রোডে মারিয়া আবদুল্লাহ ফুড চিপসের কারখানাটি দোতলা টিনশেডের। গত রাতে কারখানায় তাঁরা ১০ জন কর্মচারী ছিলেন। রাত ১০টায় খাবার খেয়ে কারখানার দোতলায় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে স্থাপিত র্যাব ক্যাম্পে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ করতে র্যাব সদস্যরা চায়নিজ রাইফেল, শটগানসহ অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে ১০৪টি গুলি ছুড়েছেন। অত্যন্ত শক্তভাবে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করা হয়েছে। ফলে তারা ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। র্যাবের কেউ আহতও হননি।২ ঘণ্টা আগে
এর আগে এ মামলায় ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দুজনের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করার পর তাঁদের পক্ষে আইনজীবী মহানগর দায়রা জজ আদালতে জামিনের আবেদন করেন। ওই আবেদনের ওপর শুনানি হয় রোববার।২ ঘণ্টা আগে