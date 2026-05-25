Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের ৪টি চা-বাগানে শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ১৫: ২০
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের দেউন্দি, লালচান, মৃতিঙ্গা ও মাধবপুরের নোয়াপাড়া চা বাগানে কর্মবিরতিতে শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বকেয়া বেতন, রেশন, পূজার উৎসব বোনাসসহ সাত দফা দাবিতে হবিগঞ্জের চারটি চা-বাগানে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন চা-শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকাল থেকে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের দেউন্দি, লালচান, মৃতিঙ্গা ও মাধবপুরের নোয়াপাড়া চা-বাগানে কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।

চা-শ্রমিকেরা জানান, কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত তলবি (সাপ্তাহিক বেতন) পাচ্ছেন না চারটি বাগানের শ্রমিকেরা। ফলে বাগানের প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক চরম সংকটে পড়েছেন। পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। শ্রমিকদের বেতন, ঈদ বোনাস ও অন্যান্য সুবিধা পরিশোধ নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।

এদিকে, ৬ মে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর শ্রীমঙ্গলে মালিক, শ্রমিক ও শ্রম অধিদপ্তরের ত্রিপক্ষীয় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় দ্রুত শ্রমিকদের সব বকেয়া পরিশোধ করার জন্য। এ ছাড়া বর্ষা শুরুর আগে জরাজীর্ণ ঘর সংস্কার, শ্রম আইন অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বকেয়া বেতন, রেশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও সাপ্তাহিক তলব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ কথা রাখেনি। দেউন্দি কোম্পানির চারটি বাগানের শ্রমিকেরা আজ সকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। শ্রমিকেরা বাগান ও ফ্যাক্টরিতে না গিয়ে নাট্যমন্দিরে অবস্থান নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে দেউন্দি চা-বাগানের পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি আপন সাঁওতাল বলেন, ‘দেউন্দি কোম্পানির অধীনে চারটি বাগান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চা-শ্রমিকেরা অবহেলিত। মালিকপক্ষ দীর্ঘদিন যাবৎ শুধু সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি ৬ মে শ্রীমঙ্গলে সভার সিদ্ধান্তও তাঁরা বাস্তবায়ন করেননি। তাই বাধ্য হয়ে শ্রমিকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছে। আমাদের সাত দফা দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে।’

বিষয়:

চা শ্রমিকহবিগঞ্জমাধবপুরহবিগঞ্জ সদরউৎসববকেয়া
