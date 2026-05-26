মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে দুই গ্রাম প্লাবিত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লাউয়াছড়ার একটি বাঁধ ভেঙে ভানুবিল ও ছনগাঁও গ্রাম দুটি প্লাবিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে লাউয়াছড়ার একটি বাঁধ ভেঙে দুটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) সকালে উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ভানুবিল ও ছনগাঁও গ্রামে পাহাড়ি ঢলে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তিন দিনের টানা বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি ঢলে লাউয়াছড়ার বাঁধ ভেঙে যায়। এতে প্রবল বেগে পানি আশপাশের লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। ফলে দুই গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে যায় এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়।

ভানুবিল গ্রামের বাসিন্দা আলী হোসেন ও ছনগাঁও গ্রামের রাধা কান্ত সিংহ জানান, ঢলের পানিতে তাঁদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আদমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদাল হোসেন বলেন, আকস্মিক পাহাড়ি ঢলে ৭০ থেকে ৮০টি বাড়ির আঙিনা পানিতে তলিয়ে গেছে। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিস্থিতির খবর পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

