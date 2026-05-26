ঈদ উপলক্ষে সোনামসজিদ স্থলবন্দরে ৮ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সোনামসজিদ স্থলবন্দরে টানা ৮ দিন আমদানি-রপ্তানি ও সিঅ্যান্ডএফ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোনামসজিদ আমদানি ও রপ্তানিকারক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক আরিফ উদ্দিন ইতি।
তিনি জানান, আগামীকাল ২৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত বন্দরের আমদানি-রপ্তানি ও সিঅ্যান্ডএফ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ছুটি শেষে ৩ জুন থেকে পুনরায় সব কার্যক্রম চালু হবে।
সোনামসজিদ স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
তবে বন্ধের সময়েও সোনামসজিদ ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে।
এদিকে, বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান পানামা সোনামসজিদ পোর্ট লিংক লিমিটেডের অপারেশন ম্যানেজার কামাল খান জানান, ছুটিকালীন সময়ে লোড-আনলোড, গুদামজাতকরণ ও পরিবহনসহ কিছু অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সীমিত পরিসরে চালু থাকবে।
বগুড়ার শিবগঞ্জে শাহ আলম (৩৫) নামে এক রাজমিস্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় নিহতের ভাবী এবং এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার সংসারদীঘি গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীতে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে মো. মুসা (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তারা ঢাকা থেকে জামালপুরগামী কমিউটার ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন।২৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার দেবিদ্বারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রুবেল ও সাব্বির হত্যাসহ ১১ মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মো. আনিসুর রহমান সরকার ওরফে আনিস মেম্বারকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ মে) দুপুরে তাকে কুমিল্লা কোর্ট হাজতে পাঠায় পুলিশ।২৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে র্যাবের ক্যাম্পে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ৪৩ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় আরও ২০০ থেকে ৩০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।৩৯ মিনিট আগে