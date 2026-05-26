বান্দরবানে ভ্রমণকারীদের জন্য ৪ নির্দেশনা প্রশাসনের

ঈদুল আজহা উপলক্ষে ও অন্যান্য সময়ে পর্যটন নগরী বান্দরবানে আগত পর্যটকদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে চার নির্দেশনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। গতকাল সোমবার (২৫ মে) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সানিউল ফেরদৌসের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়।
১. বিভিন্ন পর্যটন স্পট পরিদর্শন শেষে পর্যটকদের সন্ধ্যার আগেই জেলা ও উপজেলা সদর/শহর এলাকায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
২. অনুমোদনবিহীন কোনো পর্যটন স্পট বা নির্ধারিত অনুমতি ছাড়া কোনো রুটে পর্যটকেরা যাতে ভ্রমণ করতে না পারেন, সে বিষয়ে ট্যুর গাইড ও সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশি নাগরিক যাতে ভ্রমণ করতে না পারেন, সে বিষয়ে ট্যুর গাইড ও সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সন্দেহজনক কোনো বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।
প্রসঙ্গত, পাহাড়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বর্ষা মৌসুমকে বিবেচনা করে পর্যটকদের ভ্রমণ নিরাপদ করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন বছরের বিভিন্ন সময় এই নির্দেশনা দেয়।
