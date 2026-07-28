Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে যৌথ অভিযানে সেগুন কাঠ জব্দ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলগঞ্জে যৌথ অভিযানে সেগুন কাঠ জব্দ
কমলগঞ্জে বন বিভাগ ও বিজিবির যৌথ অভিযানে সেগুন কাঠ জব্দ করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি রেঞ্জ ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) কাঁঠালকান্দি বিওপির যৌথ অভিযানে প্রায় ২৭ ঘনফুট সেগুন কাঠ জব্দ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের ঢালুয়াছড়া এলাকায় পরিচালিত এ অভিযানে অবৈধভাবে মজুত রাখা কাঠগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে কাঠগুলো বন বিভাগের হেফাজতে নেওয়া হয়।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বনজ সম্পদ রক্ষা এবং অবৈধ কাঠ আহরণ ও পাচার প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে রাজকান্দি রেঞ্জ ও কাঁঠালকান্দি বিওপি যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে প্রায় ২৭ ঘনফুট সেগুন কাঠ জব্দ করা হয়।

রাজকান্দি রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক প্রীতম বড়ুয়া বলেন, ‘বনজ সম্পদ রক্ষা এবং অবৈধভাবে কাঠ আহরণ ও পাচার বন্ধে আমাদের নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অভিযানে প্রায় ২৭ ঘনফুট সেগুন কাঠ জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত কাঠের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’

বিষয়:

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